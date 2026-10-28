В селе Дядьково выявлены нарушения при сжигании срубленных деревьев

Жители села Дядьково и близлежащих населенных пунктов уже несколько дней страдают от сильного задымления, вызванного сжиганием срубленных деревьев. Массовая обеспокоенность жителей привела к тому, что администрация округа и надзорные органы приняли меры для разрешения ситуации.

В комментариях под постом губернатора Павла Малкова ВКонтакте люди отмечают, что дым висит в воздухе круглосуточно, из-за чего невозможно выходить на улицу, одежда быстро пропитывается запахом гари, в домах дым чувствуется даже при закрытых окнах.

«Приглашаю Вас в село Дядьково подышать «очень свежим воздухом». Сколько это будет продолжаться? Тем, кто этим занимается, видимо, нравится чистый воздух, а нам приходится дышать этим. Днем и ночью невыносимо», — жалуются жители.

Администрация Рязанского округа отреагировала на ситуацию. По данным ведомства, 26 октября Госпожнадзор повторно выезжал на место и обнаружил нарушения правил пожарной безопасности при сжигании растительности.

В настоящий момент на собственника участка готовится протокол об административном правонарушении, а также предписание о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Одновременно специалисты министерства природопользования Рязанской области продолжают контролировать ситуацию. 21 октября экологическая лаборатория провела исследование воздуха по адресу: 2-й Бульварный проезд, д. 5. Анализ не выявил превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. 27 октября специалисты повторно взяли пробы воздуха в селе Дядьково на улице Связи.

Жители Дядькова ждут результатов повторных измерений и надеются, что принятые меры помогут решить проблему.