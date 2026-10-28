Изображение сгенерировано 7инфо с помощью нейросети
Происшествия

Силы ПВО сбили 90 беспилотников ВСУ 28 октября, в том числе над Рязанской областью

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку беспилотных летательных аппаратов в небе над Рязанской областью. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, 28 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени расчеты ПВО отразили атаку дронов. В течение этого времени было перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотников. В результате операции небо над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями было очищено от возможных угроз.

В сводке не уточняется, сколько беспилотников было сбито над Рязанской областью. На данный момент нет сообщений о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры в Рязанской области.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В селе Дядьково выявлены нарушения при сжигании срубленных деревьев
Следующая статья
Врач Миропольская рассказала, чем опасен новый штамм коронавируса со «скачкообразной» мутацией
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Политика

Названа предварительная дата переговоров России, Украины и США

21 октября президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к трехсторонним переговорам.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Интересное

Афонские старцы предсказали России сотни лет покоя и «радость через ад»

Аристоклий, Стефан и Паисий в один голос говорили о страшных событиях и грядущем покое. Сегодня мы наблюдаем, как их пророчества сбываются.
Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Темы
Экономика и бизнес

В бюджет Рязанской области на 2026 год внесли изменения для поддержки СВО и ЖКХ

Согласно внесенным корректировкам, меняются основные параметры бюджета текущего года. Доходная часть увеличена на 517,9 млн рублей, расходы – на 2 017,3 млн рублей.
Здоровье

Врач Миропольская рассказала, чем опасен новый штамм коронавируса со «скачкообразной» мутацией

В мире продолжает распространяться новый вариант коронавируса — PJ.2.1. Он является «потомком» штамма «Омикрон».
Общество

В селе Дядьково выявлены нарушения при сжигании срубленных деревьев

Жители села Дядьково и близлежащих населенных пунктов уже несколько дней страдают от сильного задымления, вызванного сжиганием срубленных деревьев.
Политика

Зеленский назвал сроки и темы переговоров с Россией и США в Абу-Даби

Владимир Зеленский озвучил детали готовящихся международных переговоров, которые, по его словам, должны пройти в Абу-Даби в начале ноября.
Транспорт и дороги

Новая паромная переправа начала работу в Шиловском округе

Новый паром способен перевозить до 60 тонн груза. При проектировании особое внимание уделялось потребностям аграрного сектора: паром без проблем перевозит тяжелую сельскохозяйственную и строительную технику.
Происшествия

В Рязанской области ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников

Преступники занимались изготовлением и продажей оружия в подпольных мастерских, а также восстановлением боевых характеристик гражданских моделей.
Общество

Около здания УМВД в Рязани высадили молодые липы

В рамках мероприятия сотрудники полиции внесли свой вклад в благоустройство Рязани, высадив деревья на улице Введенской рядом со зданием регионального управления.
Новости России

Систему «Всё включено» в Турции хотят разделить на пять категорий

Сейчас под одной и той же вывеской «всё включено» могут скрываться совершенно разные услуги. Один отель предлагает скромный шведский стол и местные напитки, а другой — рестораны, импортные алкогольные напитки и круглосуточное питание.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье