Силы ПВО сбили 90 беспилотников ВСУ 28 октября, в том числе над Рязанской областью

Средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку беспилотных летательных аппаратов в небе над Рязанской областью. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, 28 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени расчеты ПВО отразили атаку дронов. В течение этого времени было перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотников. В результате операции небо над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями было очищено от возможных угроз.

В сводке не уточняется, сколько беспилотников было сбито над Рязанской областью. На данный момент нет сообщений о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры в Рязанской области.