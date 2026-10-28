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Здоровье

Врач Миропольская рассказала, чем опасен новый штамм коронавируса со «скачкообразной» мутацией

Анастасия Мериакри
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В мире продолжает распространяться новый вариант коронавируса — PJ.2.1. Он является «потомком» штамма «Омикрон». По словам специалистов, на данный момент нет подтверждения, что этот вариант вызывает более тяжелое течение болезни.

Впервые PJ.2.1 был обнаружен в начале мая в Канаде, а затем его зафиксировали в США, Испании, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Израиле и Франции.

В России, по данным Роспотребнадзора, этот штамм пока не выявлен. Однако специалисты предупреждают, что из-за «скачкообразных» мутаций, которые могут повысить заразность вируса, его возможное появление в стране остается вопросом времени.

Наталья Миропольская, врач-инфекционист и кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии Пироговского университета, прокомментировала ситуацию для «Российской газеты».

Штамм PJ.2.1 приобретает генетические изменения, потенциально влияющие на его способность проникать в клетки. Но повышенная способность связываться с рецепторами еще не означает, что он распространяется быстрее или вызывает более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты, отметила доктор Миропольская.

По первым данным зарубежных исследователей, признаков увеличения тяжести болезни, связанных с этим вариантом, пока не обнаружено. Появление новых штаммов — естественный процесс эволюции вируса, и не каждая мутация делает его более опасным.

Прогнозировать рост заболеваемости только на основе обнаружения нового варианта неправильно, подчеркнула эксперт. Для оценки реальных рисков используется система мирового мониторинга, отслеживающая распространение инфекции, частоту осложнений и количество госпитализаций.

Меры профилактики остаются прежними: регулярное проветривание помещений, соблюдение гигиены рук, избегание тесных контактов с больными. При первых признаках респираторной инфекции необходимо ограничить общение с окружающими и обратиться к врачу при ухудшении состояния.

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