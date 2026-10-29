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Медицина

Отказ от таблеток и алкоголь едва не погубили рязанку

Анастасия Мериакри
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Врачи отделения острого нарушения мозгового кровообращения Рязанской областной клинической больницы провели экстренную операцию и спасли пациентку с инсультом. Благодаря слаженной работе медиков и быстрой реакции мужа пострадавшей, удалось избежать серьезных осложнений.

Супруг пациентки, заметив ее без сознания, вызвал скорую помощь, и медики оперативно доставили женщину в больницу. Во время опроса врачи выяснили, что пациентка долгое время не принимала назначенные препараты для снижения уровня холестерина и вечером перед инсультом употребляла алкоголь. Эти факторы привели к закупорке сосудов и нарушению мозгового кровообращения.

Для спасения пациентки медики провели тромболизис — процедуру, которая растворяет тромб и восстанавливает кровоток в головном мозге.

Врач-невролог Ольга Евдокимова, кандидат медицинских наук и доцент кафедры, объяснила: «Тромболитическая терапия — эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб и восстанавливает кровоток, предотвращая повреждение мозга. Тромболизис проводится в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта».

Ключевым фактором успешного исхода стала скорость реакции всех участников: мужа, который вызвал скорую помощь, медиков, оперативно доставивших пациентку в больницу, и врачей, которые провели тромболизис.

Благодаря эффективным действиям в течение 85 минут удалось избежать тяжелых последствий инсульта. Пациентка выписана под наблюдение врачей по месту жительства.

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