Пенсионер в Оренбурге отравился уксусной кислотой из найденной на дороге бутылки

В Новосергиевском районе Оренбургской области началась доследственная проверка по факту отравления 72-летнего местного жителя. Мужчина оказался в больнице после того, как попробовал жидкость из найденной на улице пластиковой бутылки.

По информации пресс-службы ОМВД России по Новосергиевскому району, мужчина шел домой после занятий спортом на местном стадионе. По пути он увидел на земле пластиковую бутылку с бесцветной жидкостью.

Из любопытства пенсионер решил попробовать содержимое и сделал два глотка. Почти сразу он почувствовал сильное жжение в горле и резкий запах, поняв, что в бутылке была уксусная кислота.

После оказания первой помощи в больнице поселка Новосергиевка, мужчину перевели на лечение в Оренбург.

Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего.