В Рязани ребенок попал в больницу после ДТП с электросамокатом и автомобилем

В Рязани 28 октября на улице Мервинской произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката, на котором ехал ребенок.

В 13:55 на улице Мервинской, напротив дома № 126, столкнулись автомобиль Toyota и электросамокат. Водитель автомобиля — 69-летний рязанец, а на самокате ехал 11-летний мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

За последние сутки в Рязанской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали два человека. Также произошло 27 аварий, повлекших материальный ущерб для автовладельцев.