Суд обязал компанию демонтировать платную парковку у вокзала «Рязань-1»

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал недействительным соглашение, на основании которого работала платная парковка у вокзала «Рязань-1». Суд встал на сторону защиты публичных интересов, установив грубые нарушения при передаче земельного участка частной структуре.

В ходе разбирательства выяснилось, что участок на Вокзальной площади был передан компании-оператору в обход обязательных конкурсных процедур (торгов). Документ, формально названный «инвестиционным соглашением», по своей сути маскировал обычную аренду земли.

Суд установил, что этот договор не обязывал оператора вкладывать средства в капитальное строительство или благоустройство территории, а муниципалитет не получил от сделки реальной экономической выгоды.

Передача участка нарушила требования Земельного кодекса РФ и законодательства о защите конкуренции. Предоставление муниципальных преференций одной компании в обход установленной процедуры было расценено как действие, ущемляющее публичные интересы жителей Рязани.

По решению суда компания-ответчик обязана освободить земельный участок на Вокзальной площади и демонтировать установленное там оборудование для взимания платы за парковку.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.