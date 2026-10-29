Пожар полностью уничтожил жилой дом в Спасском округе

За прошедшие сутки в Рязанской области пожарные подразделения ликвидировали десять возгораний. Наиболее трагическим событием стал ночной пожар в Спасском муниципальном округе, который полностью уничтожил жилой дом.

В 02:24 28 октября поступило сообщение о пожаре в жилом доме посёлка Старо-Рязанские. На место происшествия оперативно прибыли десять спасателей и три единицы спецтехники.

Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров и полностью уничтожил дом. Информации о пострадавших нет.

Помимо этого трагического случая, за сутки пожарные потушили ещё девять возгораний, большинство из которых были вызваны техногенными или природными факторами: 5 случаев возгорания сухой травы, 4 случая возгорания мусора.