Изображение от freepik
Новости России

На школьницу из Омска повесили 89 чужих долгов из разных регионов

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На десятилетнюю школьницу из Омска записали чужие долги на общую сумму более десяти миллионов рублей, пишут «Известия».

По данным газеты, первое требование об оплате услуг ЖКХ пришло девочке в 2019 году, когда ей было всего три года. Тогда ее матери удалось отменить ошибочное начисление и удалить СНИЛС дочери с портала «Госуслуг». Женщина решила, что это позволит избежать повторения ситуации в будущем.

Однако она резко усугубилась в мае 2024 года, когда девочке было пора пойти в школу. На нее ее стали оформлять задолженности людей из разных российских регионов.

«При попытке зарегистрировать девочку на образовательной платформе за двое суток на ее СНИЛС «повесили» 35 долгов на сумму свыше 740 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Со временем число исполнительных производств достигло 89. В июне этого года ребенка обязали выплатить более чем на 192 тысяч рублей.

Мать школьницы полагает, что проблема возникла из‑за ошибки судебного пристава: в 2019 году он указал СНИЛС ребенка в документах, относящихся к другому должнику. Следователи проверяют, могли ли к ситуации быть причастны должностные лица. При этом прокуратура неоднократно отменяла постановления о возбуждении уголовного дела.

Поскольку СНИЛС присваивается человеку пожизненно, заменить его нельзя. В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что на данный момент исполнительных производств по этому номеру на принудительном исполнении не идет. Тем не менее семья переживает, что в будущем на номер девочки могут вновь появиться чужие долги.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Пожар полностью уничтожил жилой дом в Спасском округе
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Новости кино и ТВ

Финал шоу «Ты супер!» на НТВ состоится 1 ноября

1 ноября на НТВ покажут финал десятого сезона международного конкурса «Ты супер!». За победу поборются 12 участников, имя победителя определит жюри.
Общество

«Черная пятница» на маркетплейсах: когда начнутся главные распродажи ноября

Российские маркетплейсы назвали даты «Черной пятницы» в ноябре 2026 года. Распродажи пройдут на Ozon, Wildberries, «М.Видео» и «Яндекс Маркете». 
Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Темы
Новости России

Мать Соседова рассказала о визите незнакомцев на могилу сына

На могиле музыкального критика Сергея Соседова регулярно появляются венки...
Новости России

Эксперт назвал пять категорий россиян, у кого оклады вырастут вдвое в 2027 году

У представителей пяти профессий с 1 января 2027 года...
Новости России

Невролог рассказал, как распознать инсульт при помощи слова «удар»

Основные признаки инсульта можно распознать при помощи «удара», рассказал...
Новости России

В Дагестане учительница каждый день рискует жизнью ради трех учеников

Учительница из Дагестана Хадижат Шехмагомедовна каждый день ходит по...
Новости России

Инженер рассказал о нарушениях в конструкции лестницы в отеле, где умер Соседов

В конструкции лестницы в гостинице «Дархан», где умер музыкальный...
Новости России

В Москве-реке ищут девушку, пропавшую после ссоры с возлюбленным

Водолазы ищут в районе Живописного моста в Москве-реке тело...
Новости России

Воронежцы рассказали, что происходит на улицах после удара ВСУ

Жители Воронежа пожаловались на запах гари и битое стекло...
Новости России

В РЖД рассказали подробности удара ВСУ по поезду в Воронеже

Украинские беспилотники атаковали пассажирский поезд в Воронеже во время...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье