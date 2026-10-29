На школьницу из Омска повесили 89 чужих долгов из разных регионов

На десятилетнюю школьницу из Омска записали чужие долги на общую сумму более десяти миллионов рублей, пишут «Известия».

По данным газеты, первое требование об оплате услуг ЖКХ пришло девочке в 2019 году, когда ей было всего три года. Тогда ее матери удалось отменить ошибочное начисление и удалить СНИЛС дочери с портала «Госуслуг». Женщина решила, что это позволит избежать повторения ситуации в будущем.

Однако она резко усугубилась в мае 2024 года, когда девочке было пора пойти в школу. На нее ее стали оформлять задолженности людей из разных российских регионов.

«При попытке зарегистрировать девочку на образовательной платформе за двое суток на ее СНИЛС «повесили» 35 долгов на сумму свыше 740 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Со временем число исполнительных производств достигло 89. В июне этого года ребенка обязали выплатить более чем на 192 тысяч рублей.

Мать школьницы полагает, что проблема возникла из‑за ошибки судебного пристава: в 2019 году он указал СНИЛС ребенка в документах, относящихся к другому должнику. Следователи проверяют, могли ли к ситуации быть причастны должностные лица. При этом прокуратура неоднократно отменяла постановления о возбуждении уголовного дела.

Поскольку СНИЛС присваивается человеку пожизненно, заменить его нельзя. В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что на данный момент исполнительных производств по этому номеру на принудительном исполнении не идет. Тем не менее семья переживает, что в будущем на номер девочки могут вновь появиться чужие долги.