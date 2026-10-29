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Новости России

Эксперт назвал пять категорий россиян, у кого оклады вырастут вдвое в 2027 году

Никита Рязанцев
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У представителей пяти профессий с 1 января 2027 года месячные должностные оклады вырастут в среднем вдвое, сообщил РИА Новости доцент МГЮА Михаил Афанасьев.

Он уточнил, что речь идет о сотрудниках федеральных ведомств, которые не являются госслужащими.

«Изменения касаются <…> делопроизводителей, аналитиков, экспертов, психологов, техников», — рассказал Афанасьев.

По его словам, нововведение необходимо для повышения гарантированной части заработка, которую получают за фактически отработанное время.

Эксперт подчеркнул, что увеличение оклада не приведет к удвоению всей суммы, выплачиваемой на руки, так как структура выплат будет пересмотрена. Надбавка за сложность работы и высокие достижения теперь будет составлять от 25 до 50% от оклада, в то время как раньше она варьировалась от 50 до 100%. Также изменится выплата к отпуску: вместо двух окладов теперь будет выплачиваться один.

Афанасьев добавил, что надбавку за выслугу лет теперь будут начислять после одного года стажа, а не трех, а сроки и размеры индексации окладов привязаны к окладам госслужащих.

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