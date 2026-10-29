Невролог рассказал, как распознать инсульт при помощи слова «удар»

Основные признаки инсульта можно распознать при помощи «удара», рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава Николай Шамалов.

Врач пояснил, что это слово следует разобрать по буквам. Они помогут вспомнить симптомы, который представляют угрозу для жизни человека.

«Буква «У» — улыбка: надо попросить человека улыбнуться, при инсульте угол рта может опуститься, а лицо станет асимметричным», — заявил Шамалов.

По его словам, буква «Д» означет движение. Медик призвал забить тревогу, если человек не может одновременно поднять руки.

Далее идет «А», которая подразумевает проверку артикуляции. При инсульте речь становится невнятной. При другом сценарии человек перестает понимать, что ему говорят другие.

И последняя буква — «Р» — решение. При появлении хотя бы одного из этих признаков нужно сразу вызвать скорую помощь.

Невролог отметил, что резкие перемены в поведении и способности ориентироваться, необычная спутанность сознания, внезапное ухудшение памяти, судорожные приступы, особенно если они появились впервые, а также неожиданно сильная головная боль могут указывать на инсульт.