Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости России

Мать Соседова рассказала о визите незнакомцев на могилу сына

Никита Рязанцев
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На могиле музыкального критика Сергея Соседова регулярно появляются венки от незнакомцев, сообщила «АиФ» его мать Антонина Петровна.

Журналиста похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Московской области.

«Венки и цветы появляются периодически. Откуда они и кто их приносит, точно не знаю», — рассказала Антонина Петровна.

Мать критика предположила, что за этим стоят коллеги и поклонники ее сына. Собеседница издания уточнила, что планирует посетить могилу на 40 дней. Она надеется, что самочувствие ей позволит.

«В прошедшие дни, если бы ехать надо было, я не смогла совершенно. Давление зашкаливает», — добавила она.

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Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Точная причина случившегося пока неизвестна. В некоторых источниках появилась информация о возможном отрыве тромба, но другие СМИ писали, что критик получил смертельную травму головы при падении.

Журналист прибыл в Якутию для участия в жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Организаторы решили посвятить это мероприятие его памяти.

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