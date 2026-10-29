Кадр из видео © Anatoly Kashpirovskiy / YouTube
Новости России

Сын Кашпировского после смерти отца рассказал страшную правду о его третьей жене

Анастасия Мериакри
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Вокруг наследства знаменитого советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского, ушедшего из жизни 3 октября в возрасте 87 лет, разгорается семейный конфликт. Сын врача от первого брака, Сергио Монтана, проживающий в США, заявил, что третья супруга отца Гулизар Чалбашова настраивала его против собственной семьи и теперь претендует на недвижимость, которая по праву должна достаться наследникам.

В беседе с РИА Новости Сергио Монтана поделился деталями личных отношений в семье в последние годы жизни отца. По его словам, Гулизар Чалбашова целенаправленно изолировала психотерапевта от общения с сыном и внуками.

«Его жена Гулизар настроила его против меня и его внуков. Лучше бы он остался с моей мамой», — отметил Монтана.

Главным предметом спора стала недвижимость в Калифорнии. Ранее канал Shot сообщал, что вдова уже заявила о своих правах на этот объект. Сергио Монтана настаивает, что дом был приобретен на совместные с отцом средства и должен перейти к нему как к законному наследнику.

Племянник Анатолия Кашпировского, психотерапевт Юрий Мамаев сообщил журналистам, что из-за активных действий Чалбашовой Монтана действительно рискует лишиться части отцовского наследства, включая спорный дом.

Эта частная драма резко контрастирует с публичным образом Анатолия Кашпировского. Родившийся в 1939 году на западе Украины, он окончил Винницкий медицинский институт и около 25 лет посвятил работе психиатром в больнице имени академика А. И. Ющенко.

Славу Кашпировскому принесли телевизионные сеансы психотерапии, стартовавшие в эфире центрального телевидения в октябре 1989 года. По оценкам вещателя, за его гипнотическими сеансами наблюдали около 300 миллионов человек по всему миру.

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