Более 600 украинских БПЛА летели в сторону Москвы

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

«В период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА», — написал Собянин.

Большая часть воздушных целей была нейтрализована дежурными силами ПВО Министерства обороны РФ еще на дальних рубежах. Те дроны, которым удалось приблизиться к городу, также не достигли целей: 231 беспилотник был уничтожен непосредственно на подлете к Москве.

На данный момент официальной информации о каких-либо последствиях на земле или пострадавших не поступало.