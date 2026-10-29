Лариса Долина снизила ценник на новогодние корпоративы из-за низкого спроса

Лариса Долина снизила стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах. По информации канала Mash, артистка теперь готова выступить за 2,5 миллиона рублей, тогда как ранее её гонорар составлял 3,5 миллиона.

Источники утверждают, что решение об изменении цены обусловлено снижением спроса на выступления певицы. В отличие от многих коллег, которые предпочитают сохранять высокие цены, Долина выбрала более гибкую стратегию.

Сейчас певица активно составляет график на декабрь. Часть выступлений уже запланирована, включая театральные спектакли и концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Однако шесть вечеров остаются свободными.

Снижение гонорара привело к изменению формата шоу. За 2,5 миллиона Лариса Долина выступит с программой длительностью 30 минут и без участия музыкантов. В её райдере указаны: мясная и сырная тарелки, кофемашина, усиленная охрана и авто представительского класса не старше пяти лет.