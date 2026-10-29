Рязанских подростков вербовали для совершения поджогов через сервис онлайн-знакомств

Федеральная служба безопасности России предупредила жителей Рязанской области, особенно родителей подростков, о сложной схеме вербовки, используемой украинскими спецслужбами. Злоумышленники применяют популярный среди молодежи Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик»* (23 декабря 2025 годавнесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора) для обмана и вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

По данным ФСБ, преступники действуют по отработанной схеме. Они представляются ровесниками и начинают общаться с российскими пользователями, создавая впечатление доверительных или романтических отношений. В процессе общения они выманивают у жертвы геолокацию, убеждают оплатить заказ в ресторане через банковские данные или перейти по подозрительным ссылкам.

Затем с подростком связываются лже-представители ФСБ или Росфинмониторинга и утверждают, что переведенные деньги отправлены на счета ВСУ, а предоставленные геолокационные данные будут использованы для ракетных ударов. Испуганного и дезориентированного подростка под угрозой уголовного наказания вовлекают в поджоги (автомобилей, АЗС, объектов энергетики) или заставляют работать «курьером», передавая деньги якобы для проверки антитеррористической защищенности.

С июля 2025 года было задержано 56 человек в возрасте от 12 до 24 лет, ставших жертвами этой схемы. Только за август и сентябрь 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Омской, Свердловской и Рязанской областях были задержаны 10 человек (восемь несовершеннолетних и двое взрослых). Им предъявлены обвинения в покушении на террористический акт и умышленном уничтожении имущества.

Спецслужбы напоминают, что настоящие сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета или Росфинмониторинга никогда не связываются через мессенджеры, не проводят видеоопросы, не требуют денежных переводов и не привлекают граждан к дистанционному участию в оперативных мероприятиях.

*23 декабря 2025 годавнесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора