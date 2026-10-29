Ещё недавно европейские «ястребы» демонстративно морщились от одного намёка на диалог с Россией. Теперь там лихорадочно ищут представителя, который будет разговаривать с Москвой. А деятели, почуявшие, куда дует ветер, уже говорят с президентом России.

В соцсетях присвистывают: скоро в Европе драться будут за право поговорить с Владимиром Путиным. Журналисты «Царьграда» обращают внимание: на наших глазах снова сбывается очередное пророчество Владимира Жириновского, казавшееся невероятным.

Что говорил Жириновский о Европе

При жизни Владимир Вольфович много говорил о том, что ожидает Европу в ближайшие десятилетия. По его прогнозу, Евросоюз погрузится в стагнацию и неминуемо развалится. Его раздерут внутренние противоречия.

Ещё несколько лет назад такое политическое пророчество казалось совершенно невероятным. Сейчас оно выглядит не как несбыточный прогноз, а как грозное предупреждение. И у него есть все шансы воплотиться в жизнь.

Жириновский считал, что ослабевшая Европа утратит геополитическую субъектность, а усугубит своё положение поощрением бесконтрольной миграции. Политик был уверен: ЕС неизбежно развалится. Он держится лишь на общей экономике и бюрократии. А страны в кризисных ситуациях будут действовать сами по себе.

Что происходит в европейских столицах

Как это бывает в реальности, мы наблюдаем прямо сейчас на примере протестов во Франции. Страна всё глубже погружается в протестный хаос. Однако остальные члены ЕС ничего не могут предпринять.

Жириновский говорил и о том, что внутри Европы придётся закрыть границы. Ввести запреты на свободное перемещение из одной страны в другую. Он считал, что кризис, вызванный мигрантами, окажется настолько серьёзным.

Те страны, которые окажутся сообразительнее остальных, будут искать дружбы с Россией. Так, Германия, считал Жириновский, образует с нашей страной новый союз. И только тогда сможет избежать «шторма», в который погрузятся остальные.

Почему Европа ищет контактов с Кремлём

Ещё недавно европейцы открыто желали России стратегического поражения. Надеялись сломить нас с помощью украинской войны. Теперь вынуждены искать контактов с Кремлём.

Затея с тайными послами провалилась. Очень быстро информация о том, что они посещают Москву, вышла наружу. Так что приходится играть на открытом поле.

Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Стубб и Стёре звонили из Хельсинки. В прессе сделали тысячу оговорок: звонок состоялся «по согласованию с Украиной». Мол, надо было напрямую передать Путину послания касательно будущих переговоров по прекращению войны. Перед грядущей встречей переговорщиков в Абу-Даби.

Звонок Путину вызвал неоднозначную реакцию в Европе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала этот шаг. Назвала его вредящим общеевропейской дипломатии. Той самой, которая ратует за продолжение войны и многомиллиардных вливаний в Украину. Но Европа трезвеет. И это уже невозможно не заметить.

«Европа на коленях приползёт»

Называющий себя другом Жириновского Михаил Алмазов ещё несколько месяцев назад говорил о дате окончания СВО. Политик якобы называл промежуток между 2028 и 2030 годами.

«Европа на коленях приползёт. И Штаты приползут просить помощи у России», — утверждает Алмазов. Именно так, по его словам, говорил Владимир Вольфович.

Это политическое пророчество, вполне возможно, не авторства Жириновского. Но оно вполне в его духе. И самое удивительное: ещё два-три месяца назад оно казалось совершенно невероятным, а теперь смотрится уже вполне правдоподобно.