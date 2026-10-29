Ветераны СВО с инвалидностью в Рязанской области могут оперативно получить набор соцуслуг

В Рязанской области упростили процедуру перехода ветеранов специальной военной операции с денежной компенсации на социальные услуги в натуральной форме. Это нововведение касается тех участников СВО, которые получили инвалидность. Информацию об изменениях предоставила пресс-служба регионального отделения Социального фонда России (СФР).

По умолчанию набор социальных услуг (НСУ) предоставляется ветеранам боевых действий в виде денежных выплат. Однако участники специальной военной операции, ставшие инвалидами во время службы, теперь могут досрочно перейти на получение услуг в натуральной форме.

Главное преимущество изменений — ускорение процесса. Ранее переход на НСУ можно было оформить только до 1 октября, и услуги начинали предоставляться только с 1 января следующего года. Теперь ветераны могут воспользоваться услугами уже с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Переход на натуральную форму НСУ позволяет ветеранам получать: необходимые лекарственные препараты, путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, бесплатный проезд на пригородных поездах и к месту лечения.

Для того чтобы воспользоваться новым порядком, необходимо соблюсти определенные сроки. Если инвалидность получена во время службы, заявление нужно подать в течение трех месяцев с момента увольнения. Если инвалидность установлена в течение года после завершения службы, заявление следует подать в течение трех месяцев с даты установления инвалидности. Право на получение этих льгот имеют все ветераны боевых действий с инвалидностью, включая военнослужащих и добровольцев, официально признанных таковыми.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области.

Если остались вопросы, то Вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по номеру 8-800-100-00-01 или посетить клиентскую службу ОСФР по Рязанской области.