Более 1200 украинских БПЛА уничтожены ночью над регионами России, включая Рязанскую область

Дежурные силы противовоздушной обороны отразили масштабную ночную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в утренней сводке Министерства обороны Российской Федерации.

В течение ночи 29 октября подразделения ПВО перехватили и нейтрализовали 1 214 украинских дронов самолетного типа. БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

Рязанская область также была включена в список регионов, где успешно сработала система ПВО. Точное количество сбитых дронов над Рязанской областью в сводке не уточняется.

На данный момент нет официальных сообщений о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры в Рязанской области.