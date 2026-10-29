Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

В Рязани решат вопрос с парковкой у школы и капитально отремонтируют ДК «Приокский»

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провели рабочую поездку по Московскому району. В рамках объезда они посетили несколько важных объектов, где обсудили планы по их развитию на ближайшие годы.

Особое внимание уделили территории рядом с Центром науки, традиций и искусства. Рассматривается возможность благоустройства прилегающей зоны и установки малых архитектурных форм, что сделает это место новой точкой притяжения для жителей района.

Затем делегация направилась к волейбольной площадке возле детского сада №23. Планируется её обновление в рамках программы поддержки местных инициатив в 2027 году. Также будет благоустроена окружающая территория.

У школы №45 есть две важные задачи: организовать парковку для посадки учеников и обеспечить безопасный пешеходный переход. Борис Ясинский поручил управлению дорожного хозяйства подготовить проектное решение.

На территории школы №40 также предстоит провести комплекс работ: вырубить аварийные деревья, установить новое ограждение и благоустроить школьный сад.

Дворец культуры «Приокский» также стал важной точкой маршрута. Это значимый для жителей района объект, который нуждается в обновлении. В следующем году планируется капитальный ремонт концертного зала и благоустройство прилегающей территории.

Завершили поездку осмотром Хлебного сквера. Обсудили масштабные планы по благоустройству, которые будут реализованы в 2027 году. Работы синхронизируют с обновлением бульвара Космонавтов.

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