Мелания Трамп подтвердила отправку группы американских журналистов в Алешки

Американские журналисты телеканала Newsmax приступают к работе в городе Алешки Херсонской области. Их главная задача — независимо документировать ход гуманитарной миссии, направленной на помощь мирному населению. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По словам Кирилла Дмитриева, в настоящее время в регионе соблюдается режим локального прекращения огня, а саперные подразделения продолжают активную работу по разминированию территорий.

«Поскольку локальное прекращение огня в Алешках соблюдается, а работы по разминированию продолжаются, Россия сегодня утром принимает журналистов Newsmax, чтобы они могли лично увидеть и осветить ход важнейшей гуманитарной миссии, координируемой первой леди Меланией Трамп», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Информацию подтвердила первая леди США Мелания Трамп. Она уточнила, что в город направилась группа из четырех репортеров телеканала. Ключевая особенность их миссии — статус нейтральных наблюдателей. Журналисты будут сопровождать гуманитарных лидеров как с российской, так и с украинской стороны, чтобы объективно и независимо фиксировать все этапы операции по доставке помощи и эвакуации людей.

23 октября Белый дом официально заявил, что при содействии первой леди США Россия и Украина достигли договоренностей о полном прекращении боевых действий в черте города Алешки. Главная цель этого перемирия — обеспечить беспрепятственную доставку жизненно необходимых грузов и подготовить безопасную эвакуацию гражданского населения через специально созданный гуманитарный коридор.