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Происшествия

Стая бродячих собак напала на первоклассника в Рязани, ребенок в больнице

Анастасия Мериакри
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В поселке Строитель в Рязани стая бездомных собак напала на первоклассника, который был госпитализирован с серьезными травмами. Местные жители требуют от властей немедленных действий для обеспечения безопасности на улицах поселка.

Согласно информации, опубликованной в комментариях к посту губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте, инцидент произошел 28 октября около 18:00 на участке дороги между домами № 5, корпус 1, и № 7А на улице Поселковой. Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

«Дети ходят по этой дороге в школу и детский сад, пожилые люди — в поликлинику, мамы с колясками — в детский кабинет. Просим срочно принять меры», — отмечают обеспокоенные жители.

Общественность поселка Строитель требует от администрации и соответствующих служб организовать немедленный отлов агрессивных собак.

«Требуем срочно организовать отлов агрессивных собак! Ребенок уже пострадал и находится в больнице. Неужели мы должны ждать новой трагедии? Просим администрацию и ответственные службы незамедлительно принять меры и сообщить о результатах. Безопасность детей и жителей должна быть обеспечена как можно скорее», — говорится в обращении жителей.

В администрации города сообщили, что сигнал о нападении поступил в службу по работе с безнадзорными животными 28 октября. Специалисты немедленно выехали на место происшествия и с 21:00 до 6:00 проводили отлов. Все собаки, подходившие под описание, были пойманы.

Вместе с тем в службу продолжают поступать сообщения о других похожих животных. Заявителям необходимо указывать точное место, где видели собак, — по каждому сигналу служба будет выезжать на отлов. Сообщить информацию можно по телефону: 44-04-74.

Ситуация находится на контроле специалистов. В администрации пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему ребенку.

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