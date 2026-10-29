В Касимове женщина обокрала пенсионерку на 155 тысяч рублей под видом соцработника

Сотрудники отдела МВД России по Касимовскому району раскрыли кражу, совершённую у 88-летней местной жительницы. Злоумышленницы обманули пожилую женщину, представившись социальными работниками, и похитили её сбережения в размере 155 тысяч рублей.

По информации пресс-службы, пенсионерка обратилась в полицию после того, как к ней пришла незнакомая женщина, которая представилась социальным работником. Гостья интересовалась условиями жизни пожилой женщины и разговаривала с ней в течение долгого времени.

Что-то в поведении женщины показалось пенсионерке подозрительным, поэтому после её ухода она решила пересчитать свои сбережения, которые хранились в шкафу. Оказалось, что из кошелька пропало больше половины накоплений — 155 тысяч рублей.

Оперативники опросили местных жителей и собрали информацию о внешности двух женщин, которые заходили к пенсионерке в день кражи. Пострадавшая узнала одну из них как ту самую «соцработницу», но вторую видела впервые.

Следствие выдвинуло версию, что пока одна злоумышленница отвлекала пенсионерку разговорами, её сообщница, воспользовавшись моментом, незаметно проникла в дом, быстро нашла деньги и скрылась.

Полицейские установили личность 29-летней жительницы Касимовского района по описанию внешности. Женщину разыскали и задержали. Сейчас следствие выясняет, был ли это случайный инцидент или преступницы действовали по плану.

Следователь полиции возбудил уголовное дело в отношении задержанной по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.