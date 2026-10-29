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Новости кино и ТВ

Mash: Лидию Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной

Анастасия Мериакри
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Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина, одна из самых любимых актрис советского и российского кино, признана неизлечимо больной. Об этом сообщает канал Mash.

Согласно предоставленным данным, 88-летняя артистка находится в реанимации с середины октября. Её состояние классифицируется как тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи признали её случай паллиативным, что указывает на невозможность полного выздоровления.

Организм актрисы ослаблен вследствие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2019 году Лидия Николаевна пережила инфаркт, а в 2023 году — инсульт. Медицинский персонал сейчас сосредоточен на том, чтобы облегчить боль пациентки, снять симптомы и обеспечить ей максимальный комфорт и постоянный уход.

С середины октября Лидия Федосеева-Шукшина находится в отделении реанимации. Её дочь вызвала скорую помощь, когда у актрисы появились одышка и она перестала передвигаться самостоятельно. 22 октября, по информации СМИ, артистку ввели в состояние медикаментозной комы из-за ухудшения здоровья. Однако Ольга Шукшина заявила, что эти сведения не соответствуют действительности.

27 октября подруга и адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной, Юлия Вербицкая-Линник, сообщила об улучшении состояния актрисы. Она добавила, что медики обсуждают возможность перевода пациентки из реанимации в обычную палату.

По словам Юлии Вербицкой-Линник, Лидия Федосеева-Шукшина мечтает как можно скорее вернуться домой.

Лидия Федосеева-Шукшина — звезда отечественного кино. Её талант, искренность и сила характера воплотились в десятках ярких образов, которые навсегда останутся в памяти зрителей. Среди её наиболее известных работ — «Они сражались за Родину», «Вам и не снилось», «Мёртвые души», «12 стульев» и другие.

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