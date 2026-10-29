Стал известен размер минимального пособия по уходу за ребенком в 2027 году

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года может составить с 1 февраля 2027 года почти 11,4 тыс. рублей для работающих граждан. Об этом говорится в проекте бюджета Социального фонда России (СФР), с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, минимальные выплаты будут следующими: с 1 февраля 2027 года — 11 395 рублей, в 2028 году — 11 850 рублей, в 2029 году — 12 325 рублей.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ сообщало, что максимальная сумма ежемесячного пособия для работающих родителей в 2027 году превысит 95,5 тысяч рублей. Это касается родителей с высоким официальным доходом, так как размер пособия рассчитывается на основе среднего заработка за два предыдущих года.