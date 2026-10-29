В Рязанской области автоинспекторы спасли пассажира после съезда машины в кювет

В Рязанской области благодаря оперативным действиям автоинспекторов ОМВД России «Кораблинский» человек, пострадавший в аварии, получил необходимую первую помощь до приезда медиков.

27 октября около 16:35 на 76-м километре трассы «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» произошла авария. 38-летний водитель Citroen из Самарской области потерял контроль над автомобилем, и тот съехал в кювет.

Сотрудники ДПС прибыли на место происшествия раньше других экстренных служб. Они быстро оценили ситуацию и обнаружили, что один из пассажиров нуждается в срочной медицинской помощи. Не теряя времени, автоинспекторы использовали аптечку, которая есть в каждом патрульном автомобиле.

Инспекторы обработали раны и наложили повязки, что предотвратило попадание грязи и инфекции до прибытия врачей. Вскоре на место аварии приехала бригада скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу для дальнейшего лечения.