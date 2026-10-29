Миша Маваши, кадр из видео: max.ru/channel_mikhailmavashi
Новости России

Стала известна причина неожиданного переноса похорон Миши Маваши

Никита Рязанцев
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Похороны рэпера и общественного деятеля Миши Маваши (Михаила Ница) перенесли на сутки по соображениям безопасности — из-за угроз его близким, пишет Mash.

По данным издания, сначала церемонию планировали провести 28 октября.

«Похороны решили перенести на один день — несколько тысяч сторонников захотели проститься с Маваши, поэтому такие меры», — говорится в публикации.

По данным Mash, место проведения церемонии также изменилось: вместо Центрального кладбища она пройдет в другом месте — ранее локацию неоднократно корректировали. Время мероприятия по‑прежнему не раскрывается: близкие стремятся организовать скромную прощание и избежать толп поклонников.

О смерти артиста стало известно 25 октября. Сообщалось, что он умер от отека мозга и большой кровопотери, несмотря на попытки врачей реанимировать его. Следствие проверит разные версии произошедшего.

По одной из них, Маваши получил выстрел из охотничьего оружия. По предварительным данным, он был случайным — рэпер разбирал и смазывал вооружение.

Михаил Ниц родился 29 января 1985 года. Музыкальную карьеру он начал в 2009-м, а спустя пять лет создал сайд-проект «ЦельРазгром». Коллектив выпустил два альбома.

В 2018 году музыкант основал группу «МАВАШИ group». Параллельно он занимался общественной деятельностью и участвовал в гуманитарных инициативах. В конце 2022-го Маваши инициировал движение «Северный человек». Его участники ставили целью помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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