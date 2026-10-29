Пожар произошел на предприятии в Рязанской области в результате атаки беспилотников

В ночь на 29 октября в Шиловском районе Рязанской области были оперативно ликвидированы последствия атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Павел Малков сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, а возникшее возгорание успешно локализовано.

По словам главы региона, из-за атаки БПЛА на территории одного из предприятий Шиловского района произошло возгорание.

«Возгорание локализовано. На месте работают оперативные службы», — отметил Павел Малков.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения и персонала предприятия нет.

Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, в течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1 214 украинских беспилотников самолетного типа. Рязанская область также находилась под ударом.