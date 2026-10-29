Технологический сбой 29 октября оставил без света жителей 12 улиц Рязани

В четверг, 29 октября, часть жителей Рязани временно осталась без электроснабжения. Отключение произошло в 11:10 в результате технологического нарушения в работе городских сетей.
Без света остались дома, расположенные по следующим улицам: Комбайновая, Крупской, Тракторная, Бахмачеевская, Бахмачеевский 1-й проезд, Западная, Мервинская, Мервинский 7-й проезд, Мервинский 8-й проезд, Мервинский 9-й проезд, Советская, Костычева.
Аварийная бригада уже находится на месте. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети, чтобы оперативно возобновить подачу электроэнергии потребителям.
По предварительным оценкам энергетиков, ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет 2 часа с момента отключения.
По вопросам электроснабжения рязанцы могут обратиться по телефону 55-01-12.