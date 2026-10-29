Фото: пресс-служба телеканала СТС
Новости кино и ТВ

Две операции и уколы от столбняка: какой ценой далась звездам борьба за 10 миллионов рублей в шоу «Три острова»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вчера, 28 октября, в ресторане «Страна, которой нет» состоялся пресс-завтрак, посвященный премьере масштабного реалити-шоу «Три острова» (16+) на телеканале СТС. Ведущие и участники проекта впервые после возвращения из Таиланда встретились, чтобы честно рассказать о том, какой ценой далась борьба за главный приз в 10 миллионов рублей.

Новый формат стер все социальные роли и заставил звезд столкнуться с реальными физическими и моральными испытаниями. Шоумен Владимир Маркони признался, что в тайском климате долго игнорировал температуру 39 градусов, думая, что просто сломал ногу. В итоге ему пришлось перенести две хирургические операции и курс уколов от столбняка, и он до сих пор наблюдается у врачей.

Певица Полина Трубенкова описала свой опыт еще более эмоционально: «Это шоу меня реально уничтожило и собрало заново. Уже в первом выпуске можно увидеть, как мне было ужасно плохо». Не всем участникам экстремальные нагрузки пошли на пользу одинаково: пока рэпер Ганвест похудел на четыре килограмма, актриса Надежда Сысоева, к своему удивлению, впервые за десять реалити-шоу набрала вес.

Напряжение на съемочной площадке выливалось не только в физические травмы, но и в острые конфликты. Рэпер Птаха откровенно рассказал о ссоре с Маркони: «В один момент Маркони меня довёл до такой степени, что я ему сказал: «Вова, уйди, у меня топор». Думал: всё, сейчас топором его шибану, уже не вывозил. Вова же как кондиционер: постоянно дует воздух — какую-то ерунду».

В то же время певица Margo вспомнила проект как «лютую вечеринку», несмотря на грязь и адский запах на «острове рыбаков» и недружелюбный вайб от некоторых коллег. «Соперники не пугали, мне даже Канье Уэст не конкурент. Я пела и танцевала, а мальчишки помогали», — с юмором заметила артистка.

Сложность проекта подтвердили и его ведущие. Дима Масленников, ранее работавший над «Островом сокровищ», признался, что не представлял, насколько сложнее будет новый формат, где съемки шли в сжатые сроки сразу на трех локациях. Для певицы Клавы Коки это стал дебют в роли ведущей реалити: «Было очень сложно: другой климат, много камер, большая ответственность. Но я училась у своего мудреца Димы».

За кадром осталась титаническая работа команды из 250 человек, включая 100 местных жителей. Локации строили полтора месяца из бамбука, бетона и пенопласта, а происходящее снимали в режиме нон-стоп 12 коптеров и 30 камер, включая системы с обзором 360 градусов.

По условиям шоу три команды (звезды, блогеры и зрители) сражаются за право жить на одном из трех островов: роскоши, рыбаков или сумрака, где участникам предстоит добывать пищу и сталкиваться со своими страхами. Но на этом борьба не заканчивается: участники также соревнуются друг с другом, чтобы определить номинанта на вылет. Тот, кто дойдёт до конца, заберёт 10 миллионов рублей.

Премьера первого выпуска состоится 8 ноября в 17:45 на канале СТС.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани скорректировали бюджет на этот год и переименовали улицу
Следующая статья
Православные праздники ноября и декабря 2026: главные традиции и правила
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Новости кино и ТВ

Финал шоу «Ты супер!» на НТВ состоится 1 ноября

1 ноября на НТВ покажут финал десятого сезона международного конкурса «Ты супер!». За победу поборются 12 участников, имя победителя определит жюри.
Общество

«Черная пятница» на маркетплейсах: когда начнутся главные распродажи ноября

Российские маркетплейсы назвали даты «Черной пятницы» в ноябре 2026 года. Распродажи пройдут на Ozon, Wildberries, «М.Видео» и «Яндекс Маркете». 
Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Темы
Новости кино и ТВ

Ушла из жизни актриса из «Десяти негритят» Эльке Зоммер

Немецкая актриса Эльке Зоммер, получившая известность благодаря ролям в голливудских фильмах 1960-х годов, ушла из жизни в возрасте 85 лет.
Медицина

Отказ от таблеток и алкоголь едва не погубили рязанку

Супруг пациентки, заметив ее без сознания, вызвал скорую помощь, и медики оперативно доставили женщину в больницу. В ОКБ ее уже ждали специалисты отделения ОНМК.
Новости кино и ТВ

Владимир Епифанцев вступит в опасную игру с киберпреступником в новых сериях «Черного пса»

Чтобы выманить неуловимого преступника, Рубцов решает использовать в качестве приманки секретную информацию. План оборачивается смертельной ловушкой.
Погода

В Рязанской области 30 октября будет ясно, осадков не ожидается

В Рязанской области в пятницу, 30 октября, ожидается приятная осенняя погода. Синоптики регионального ЦГМС прогнозируют ясное небо и отсутствие осадков.
Общество

Повреждение кабеля при работах в больнице привело к отключению света в Рязани

В АО «РГРЭС» сообщили, что свет вернулся в дома жителей в 13:25, примерно через два с половиной часа после аварии на электросетях.
Новости России

Пенсионер в Оренбурге отравился уксусной кислотой из найденной на дороге бутылки

Из любопытства пенсионер решил попробовать содержимое и сделал два глотка. Почти сразу он почувствовал сильное жжение в горле и резкий запах
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска 613 дронов на Подмосковье и истинные мотивы ВСУ

Говоря о причинах столь массированных попыток прорыва к столице, военный эксперт заявил, что для киевского режима Москва является «лакомым кусочком» в информационном поле.
Происшествия

Жителю Рязани грозит пять лет тюрьмы за постановку на учет 10 иностранцев

Житель Рязани зарегистрировал в своей квартире на улице Шереметьевской десять граждан из Центральной Азии. Возраст этих лиц варьировался от 23 до 44 лет.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье