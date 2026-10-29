Две операции и уколы от столбняка: какой ценой далась звездам борьба за 10 миллионов рублей в шоу «Три острова»

Вчера, 28 октября, в ресторане «Страна, которой нет» состоялся пресс-завтрак, посвященный премьере масштабного реалити-шоу «Три острова» (16+) на телеканале СТС. Ведущие и участники проекта впервые после возвращения из Таиланда встретились, чтобы честно рассказать о том, какой ценой далась борьба за главный приз в 10 миллионов рублей.

Новый формат стер все социальные роли и заставил звезд столкнуться с реальными физическими и моральными испытаниями. Шоумен Владимир Маркони признался, что в тайском климате долго игнорировал температуру 39 градусов, думая, что просто сломал ногу. В итоге ему пришлось перенести две хирургические операции и курс уколов от столбняка, и он до сих пор наблюдается у врачей.

Певица Полина Трубенкова описала свой опыт еще более эмоционально: «Это шоу меня реально уничтожило и собрало заново. Уже в первом выпуске можно увидеть, как мне было ужасно плохо». Не всем участникам экстремальные нагрузки пошли на пользу одинаково: пока рэпер Ганвест похудел на четыре килограмма, актриса Надежда Сысоева, к своему удивлению, впервые за десять реалити-шоу набрала вес.

Напряжение на съемочной площадке выливалось не только в физические травмы, но и в острые конфликты. Рэпер Птаха откровенно рассказал о ссоре с Маркони: «В один момент Маркони меня довёл до такой степени, что я ему сказал: «Вова, уйди, у меня топор». Думал: всё, сейчас топором его шибану, уже не вывозил. Вова же как кондиционер: постоянно дует воздух — какую-то ерунду».

В то же время певица Margo вспомнила проект как «лютую вечеринку», несмотря на грязь и адский запах на «острове рыбаков» и недружелюбный вайб от некоторых коллег. «Соперники не пугали, мне даже Канье Уэст не конкурент. Я пела и танцевала, а мальчишки помогали», — с юмором заметила артистка.

Сложность проекта подтвердили и его ведущие. Дима Масленников, ранее работавший над «Островом сокровищ», признался, что не представлял, насколько сложнее будет новый формат, где съемки шли в сжатые сроки сразу на трех локациях. Для певицы Клавы Коки это стал дебют в роли ведущей реалити: «Было очень сложно: другой климат, много камер, большая ответственность. Но я училась у своего мудреца Димы».

За кадром осталась титаническая работа команды из 250 человек, включая 100 местных жителей. Локации строили полтора месяца из бамбука, бетона и пенопласта, а происходящее снимали в режиме нон-стоп 12 коптеров и 30 камер, включая системы с обзором 360 градусов.

По условиям шоу три команды (звезды, блогеры и зрители) сражаются за право жить на одном из трех островов: роскоши, рыбаков или сумрака, где участникам предстоит добывать пищу и сталкиваться со своими страхами. Но на этом борьба не заканчивается: участники также соревнуются друг с другом, чтобы определить номинанта на вылет. Тот, кто дойдёт до конца, заберёт 10 миллионов рублей.

Премьера первого выпуска состоится 8 ноября в 17:45 на канале СТС.