Фото Рязанской городской Думы
Общество

В Рязани скорректировали бюджет на этот год и переименовали улицу

Олеся Чугунова
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На очередном заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся городского бюджета, градостроительства, имущественных отношений и социальной сферы.

Парламентарии внесли корректировки в бюджет Рязани на 2026 год, а также в плановый период 2027 и 2028 годов. С учетом всех поправок прогнозируемый объем доходов городской казны на 2026 год определен в сумме 25 млрд 328 млн рублей.

В состав комитета по градостроительной деятельности и землепользованию вошел депутат Николай Липкин. Кроме того, были утверждены изменения в Правила землепользования и застройки. Корректировки коснулись участков в микрорайоне Солотча, на улице Промышленной и проезде Яблочкова. Необходимость правок связана с уведомлением регионального «Роскадастра» — изменения призваны устранить пересечения границ земельных участков. Также депутаты утвердили технические правки в Положение о муниципальном земельном контроле.

Одним из значимых решений стало переименование улицы Фурманова в улицу Монастырскую. Инициатором возвращения исторически сложившегося наименования выступила администрация города.

Депутаты скорректировали способы приватизации ряда объектов. В частности, для нежилого помещения на улице Дзержинского, д. 7 установлен способ продажи посредством публичного предложения. Также определены условия приватизации гаражного бокса на улице Солнечной и здания-склада на Юбилейной.

Кроме того, одобрена передача в аренду части нежилого помещения на улице Гоголя, д. 35, к. 2 автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр «Навигатор будущего». В безвозмездное пользование передан ряд объектов: часть помещения на Татарской, д. 17 — Рязанскому отделению Всероссийского общества инвалидов, и часть помещения на Касимовском шоссе, д. 42 — центру «Сосновый бор».

В завершение заседания депутаты проголосовали за ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный работник местного самоуправления Рязанской области» депутату Александру Чайке.

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