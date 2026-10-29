Лазарев против Баскова: война фанатов шоу «Ну-ка, все вместе!» в MAX

Телеканал «Россия» первым из федеральных каналов запустил интерактивный проект для зрителей в мессенджере MAX. Фанаты шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) объединились в два лагеря — команду Сергея Лазарева и команду Николая Баскова — и соревнуются за очки, приглашения друзей и главный приз: билет на декабрьский гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце.

Фанаты музыкального шоу разделились на две команды. Свой выбор должны сделать не только зрители, но и музыкальные эксперты проекта. Теперь выбор стоит уже перед ними: поддержать ведущего шоу Сергея Лазарева или стать частью команды Николая Баскова.

По текущим итогам лидирует команда Сергея Лазарева — 401 555 баллов. У команды Николая Баскова — 256 654 балла.

Тройка самых активных участников уже выглядит впечатляюще: Сергей из команды Лазарева — 70 753 балла и 671 приглашенный друг, Наталья из команды Баскова — 68 862 балла и 655 друзей, Юрий из этой же команды — 264 приглашенных друга.

Организаторы подчеркивают, что игра только набирает обороты, и у второй команды есть все шансы отыграться.

Самый активный участник получит пригласительные билеты на декабрьский гала-концерт в Кремлевском Дворце.