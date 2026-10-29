Жителю Рязани грозит пять лет тюрьмы за постановку на учет 10 иностранцев

В Октябрьском районе Рязани было возбуждено уголовное дело против 47-летнего местного жителя, которого подозревают в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранных граждан. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном статьёй 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе плановой проверки сотрудники полиции установили, что житель Рязани зарегистрировал в своей квартире на улице Шереметьевской десять граждан из Центральной Азии. Возраст этих лиц варьировался от 23 до 44 лет.

Полицейские выяснили, что мужчина, действуя как принимающая сторона, за денежное вознаграждение незаконно оформил их регистрацию, подав соответствующие документы через многофункциональный центр (МФЦ).

Для подтверждения факта правонарушения полицейские провели осмотр квартиры подозреваемого и опросили его соседей. Оказалось, что зарегистрированные иностранцы никогда не проживали в этом помещении, а их регистрация была фиктивной и имела целью предоставление им законных оснований для пребывания в России.

По результатам проверки были возбуждены уголовные дела. Подозреваемый полностью признал свою вину в ходе дознания. В соответствии со статьёй 322.3 УК РФ ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.