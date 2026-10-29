Photo by form PxHere
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 30 октября на Осию Колесника

7info7
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Тридцатого октября на Руси не запрягали лошадей. Давали им отдых перед долгой зимой. А телеги чинили и убирали до весны. Колесо в этот день считалось оберегом от злых духов. Если оно не скрипело, ждали хороший урожай в следующем году. Праздник называли Осия Колесник. В этот день завершали полевые работы и делали заготовки.

Тридцатого октября в народном календаре отмечается день пророка Осии. Почитаемого святого, известного своим призывом к искренней вере.

Что можно делать 30 октября

На Осию старались завершить все полевые дела. Включая сбор оставшегося урожая. Это день завершения всех сезонных трудов перед зимними холодами.

Важно было провести подготовку к зиме. Заготовить овощи, фрукты и другие продукты. Считалось, что убывающая луна в этот день способствует тому, чтобы консервации лучше хранились. Банки с соленьями и вареньем занимали своё место в погребах и кладовых.

Телеги чинили и убирали до весны. Лошадям давали отдых. Работа шла своим чередом. А колесо, которое не скрипело, обещало хороший урожай.

Что нельзя делать 30 октября

Начинались запреты с дороги. Народные приметы указывают, что длительные путешествия в этот день могут быть неудачными. Или сопряжены с трудностями. Особенно если они связаны с водными маршрутами.

Важные дела в этот день откладывали. Считается, что лучше не начинать серьёзных дел. Они могут закончиться неудачно. Это распространяется и на финансовые сделки. Такие вопросы лучше отложить на более благоприятное время.

Ссоры в этот день тоже попадали под запрет. По традиции старались избегать конфликтов и ссор. Чтобы не привлекать неудачи. Мир в семье в этот день был особенно важен.

Народные приметы на 30 октября

· Если тридцатого октября шёл снег — это знак ранней и снежной зимы.

· Убывающая луна подсказывала, что любые работы по заготовке и консервации будут успешными.

· Если мыши активно запасаются едой — зима будет суровой и длинной.

· Гром тридцатого октября указывает на холодную зиму без сильных морозов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Жителю Рязани грозит пять лет тюрьмы за постановку на учет 10 иностранцев
Следующая статья
Военный эксперт назвал точки запуска 613 дронов на Подмосковье и истинные мотивы ВСУ
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Новости кино и ТВ

Финал шоу «Ты супер!» на НТВ состоится 1 ноября

1 ноября на НТВ покажут финал десятого сезона международного конкурса «Ты супер!». За победу поборются 12 участников, имя победителя определит жюри.
Общество

«Черная пятница» на маркетплейсах: когда начнутся главные распродажи ноября

Российские маркетплейсы назвали даты «Черной пятницы» в ноябре 2026 года. Распродажи пройдут на Ozon, Wildberries, «М.Видео» и «Яндекс Маркете». 
Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Темы
Интересное

Народные приметы на Лонгина Сотника, что можно и нельзя делать 29 октября

Двадцать девятого октября на Руси выносили зимние вещи на солнце.
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 28 октября на Ефимия Осеннего

Двадцать восьмого октября на Руси боялись кикиморы. Верили, что в этот день она может вернуться в дом.
Интересное

Филиппова канитель 24 октября, запреты и народные приметы

Двадцать четвёртого октября на Руси заканчивали полевые работы. Если на Филиппа выпадал снег, считалось, что зима уже на пороге.
Интересное

Что можно и нельзя делать 23 октября, народные приметы на Евлампия Зимоуказателя

Считалось, что Евлампий сам подсказывает, какой будет зима.
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 октября на Якова Дровопильца

В этот день утепляли дома и завершали домашние дела перед холодами.
Интересное

Что нельзя делать 21 октября, народные приметы на Пелагею Ознобницу

Двадцать первого октября на Руси доставали из сундуков тулупы, тяжёлые шубы, тёплые шапки и рукавицы.
Интересное

Что нельзя и можно делать 19 октября, народные приметы на Фомин день

Считалось, что с этого дня начинаются первые настоящие морозы.
Интересное

Почему 18 октября нельзя надевать новую одежду, народные приметы на Харитинин день

В этот день мужчины начинали валять валенки, а девушки собирались на посиделки.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье