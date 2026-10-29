Народные приметы и строгие запреты 30 октября на Осию Колесника

Тридцатого октября на Руси не запрягали лошадей. Давали им отдых перед долгой зимой. А телеги чинили и убирали до весны. Колесо в этот день считалось оберегом от злых духов. Если оно не скрипело, ждали хороший урожай в следующем году. Праздник называли Осия Колесник. В этот день завершали полевые работы и делали заготовки.

Тридцатого октября в народном календаре отмечается день пророка Осии. Почитаемого святого, известного своим призывом к искренней вере.

Что можно делать 30 октября

На Осию старались завершить все полевые дела. Включая сбор оставшегося урожая. Это день завершения всех сезонных трудов перед зимними холодами.

Важно было провести подготовку к зиме. Заготовить овощи, фрукты и другие продукты. Считалось, что убывающая луна в этот день способствует тому, чтобы консервации лучше хранились. Банки с соленьями и вареньем занимали своё место в погребах и кладовых.

Телеги чинили и убирали до весны. Лошадям давали отдых. Работа шла своим чередом. А колесо, которое не скрипело, обещало хороший урожай.

Что нельзя делать 30 октября

Начинались запреты с дороги. Народные приметы указывают, что длительные путешествия в этот день могут быть неудачными. Или сопряжены с трудностями. Особенно если они связаны с водными маршрутами.

Важные дела в этот день откладывали. Считается, что лучше не начинать серьёзных дел. Они могут закончиться неудачно. Это распространяется и на финансовые сделки. Такие вопросы лучше отложить на более благоприятное время.

Ссоры в этот день тоже попадали под запрет. По традиции старались избегать конфликтов и ссор. Чтобы не привлекать неудачи. Мир в семье в этот день был особенно важен.

Народные приметы на 30 октября

· Если тридцатого октября шёл снег — это знак ранней и снежной зимы.

· Убывающая луна подсказывала, что любые работы по заготовке и консервации будут успешными.

· Если мыши активно запасаются едой — зима будет суровой и длинной.

· Гром тридцатого октября указывает на холодную зиму без сильных морозов.