Военный эксперт назвал точки запуска 613 дронов на Подмосковье и истинные мотивы ВСУ

Массированные атаки беспилотных летательных аппаратов на Московский регион осуществляются с приграничных территорий Украины. Об этом в комментарии изданию aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, детализировав как географию угроз, так и мотивы подобных действий.

Напомним, что в период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону столичного региона двигались 613 БПЛА. Подавляющее большинство целей было нейтрализовано на дальних подступах. Те дроны, которым удалось приблизиться к городу, также не достигли целей: 231 беспилотник был уничтожен непосредственно на подлете к Москве.

Анатолий Матвийчук указал конкретные регионы, откуда стартуют дроны. По его словам, основными стартовыми площадками для БПЛА, атакующих Подмосковье, являются Сумская и Черниговская области Украины.

«Беспилотники летят через Калугу и Курск. Вот эти приграничные районы представляют особую опасность», — отметил эксперт, подчеркнув, что эти территории требуют повышенного внимания и усиления систем противовоздушной обороны.

Говоря о причинах столь массированных попыток прорыва к столице, военный эксперт заявил, что для киевского режима Москва является «лакомым кусочком» в информационном поле. По мнению Матвийчука, подобные действия продиктованы исключительно желанием создать медийный шум, невзирая на риски для гражданского населения.