Сладков задал острые вопросы из-за перемирия в Алешках

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал в «Максе», что его насторожили публикации в СМИ, связанные с объявлением режима тишины в Алешках в Херсонской области.

Журналист отметил, что авторы некоторых материалов связывали происходящее с возможной репетицией перемирия по всей линии фронта. При этом он напомнил заявления президента Владимира Путина о том, что России нужен долгосрочный мир, а не прекращение огня, которое при переговорах не обязательно.

«Если Верховный сказал, что перемирия с врагом не будет, а другие намекают на перемирие по всей линии фронта, как расценивать? Дяди, которые намекают на перемирие — плохие дяди, или они плохие по заданию?» — написал Сладков.

По его мнению, сделать из Алешек необстреливаемую зону и эвакуировать оттуда население — это правильное решение. Также корреспондент поддержал бы прекращение стрельбы в Крыму, Новороссийске, Казани, Омске, Петербурге и Москве.

«Но в Запорожье и Донбассе, в Харьковской области, и под Сумами, где мы совсем не быстро, тяжело, но идем вперед — там нам зачем «репетиция перемирия по всей линии фронта?» — отметил журналист.

Сладков добавил, что выступает против перекуров для безопасной ротации противника и беспрепятственного подвоза им боеприпасов.

Военкор также поделился мнением военных на передовой: там насторожены тем, что за перемирием обычно начинаются более тяжелые бои. Журналист обратил внимание, что задачу освобождать Донбасс и создавать санитарные зоны никто не отменял.