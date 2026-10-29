Владимир Епифанцев вступит в опасную игру с киберпреступником в новых сериях «Черного пса»

4 и 5 ноября телеканал НТВ представит зрителям премьеры седьмого и восьмого сезонов остросюжетного детектива «Чёрный пёс» (16+). В центре новых событий окажется противостояние майора Андрея Рубцова в исполнении Владимира Епифанцева и загадочного киберпреступника по прозвищу Пересмешник.

Сюжет нового сезона закручивается вокруг бывшей жены главного героя Марины, которую играет Виктория Маслова. Она влюбляется в успешного коуча Храмова, но вскоре понимает, что за маской харизматичного наставника скрывается опасный аферист, использующий её в своих целях.

Пытаясь самостоятельно разоблачить мужчину, Марина обращается за помощью к сотруднице Службы информационной безопасности (СИБ) Вите Берген (Вера Шпак). Однако операция по защите срывается, и женщина оказывается в плену у преступной группировки. Теперь Рубцову предстоит не только вызволить возлюбленную из беды, но и нанести сокрушительный удар по нелегальной империи колл-центров.

В восьмом сезоне борьба с Пересмешником выходит на новый уровень. Чтобы выманить неуловимого преступника, Рубцов решает использовать в качестве приманки секретную информацию. План оборачивается смертельной ловушкой, где герою Епифанцева лишь чудом удаётся избежать гибели благодаря своим профессиональным навыкам. Это нападение всё же даёт следователю важные зацепки о настоящей личности врага.

Режиссёр Владимир Янковский отметил, что основные локации проекта по-прежнему находятся в Минске. Художник-постановщик Наташа Ульянова тщательно подбирает пространства, создающие нужное настроение. По словам режиссёра, особенно эффектно выглядят мрачные сцены на промышленных объектах и напряжённый ночной бой главных героев, снятый на крыше здания.

Для исполнительницы роли Виты Берген, актрисы Веры Шпак, съёмки стали особенными. «Я минчанка и только второй раз в своей жизни снималась в Минске. Поэтому каждая локация для меня была праздником, особенно в центре. Снимали в разных местах: на знакомых улицах, во дворах, где много раз ходила, были и заброшенные промзоны, и очень красивые места с невероятными закатами…», — поделилась актриса.

Премьера 7-го сезона «Чёрного пса» — 4 ноября в 19:40 на НТВ.

Премьера 8-го сезона «Чёрного пса» — 5 ноября в 20:00 на НТВ.