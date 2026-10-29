Повреждение кабеля при работах в больнице привело к отключению света в Рязани

Электроснабжение в Рязани полностью восстановлено. В АО «РГРЭС» сообщили, что свет вернулся в дома жителей в 13:25, примерно через два с половиной часа после аварии на электросетях.

Напомним, что аварийное отключение произошло в 11:10. Без электричества остались жители по следующим улицам: Комбайновая, Крупской, Тракторная, Бахмачеевская, Бахмачеевский 1-й проезд, Западная, Мервинская, Мервинский 7-й проезд, Мервинский 8-й проезд, Мервинский 9-й проезд, Советская, Костычева.

Как сообщили в энергокомпании, отключение произошло из-за механического повреждения кабельной линии. Повреждение было вызвано неосторожными строительными работами, которые проводились на территории одного из медицинских учреждений города.

Аварийные бригады «РГРЭС» быстро прибыли на место, устранили повреждение.

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