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Общество

Повреждение кабеля при работах в больнице привело к отключению света в Рязани

Анастасия Мериакри
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Электроснабжение в Рязани полностью восстановлено. В АО «РГРЭС» сообщили, что свет вернулся в дома жителей в 13:25, примерно через два с половиной часа после аварии на электросетях.

Напомним, что аварийное отключение произошло в 11:10. Без электричества остались жители по следующим улицам: Комбайновая, Крупской, Тракторная, Бахмачеевская, Бахмачеевский 1-й проезд, Западная, Мервинская, Мервинский 7-й проезд, Мервинский 8-й проезд, Мервинский 9-й проезд, Советская, Костычева.

Как сообщили в энергокомпании, отключение произошло из-за механического повреждения кабельной линии. Повреждение было вызвано неосторожными строительными работами, которые проводились на территории одного из медицинских учреждений города.

Аварийные бригады «РГРЭС» быстро прибыли на место, устранили повреждение.

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.

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