Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков сообщил о старте осенней оздоровительной кампании для рязанских школьников

Олеся Чугунова
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В Рязанской области началась осенняя оздоровительная кампания. Губернатор Павел Малков сообщил, что на каникулах почти 10 тысяч детей отдохнут в более чем 240 лагерях и организациях отдыха. Среди них — свыше 600 ребят из многодетных семей, семей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Загородные лагеря подготовили тематические смены. В «Солнечном» школьники займутся естественными и техническими науками, а в «Зарнице» попробуют себя в роли педагогов. В учебном центре «Авангард» юноши освоят курс начальной военной подготовки — их познакомят с экипировкой, снаряжением и работой парашютной системы.

Не остаются в стороне и пришкольные лагеря. Для детей организовали бесплатное двухразовое питание, спортивные соревнования, творческие и интеллектуальные занятия, а также знакомство с историей и культурой народов России.

«Во время осенних каникул почти 10 тысяч детей отдохнут в более чем 240 лагерях и организациях отдыха. Среди них более 600 ребят из многодетных семей, семей участников СВО и детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — сказал Павел Малков.

Подробности об осенней оздоровительной кампании можно узнать на сайте каникулы62.рф.

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