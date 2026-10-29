Улице Фурманова в Рязани вернули историческое название

На заседании Рязанской городской Думы было принято решение переименовать улицу, которая ранее носила имя писателя Д. А. Фурманова, в её историческое дореволюционное название — Монастырская, сообщает Рязанская епархия.

Название «Монастырская» имеет глубокие исторические корни и напрямую связано с Казанским Явленским монастырем, который располагался в этой части города до революции. Обитель занимала целый квартал, играя значительную роль в духовной и общественной жизни горожан.

В советское время улица была переименована в честь революционера Дмитрия Фурманова, который не имел никаких связей с Рязанью.

«Возвращение исторического названия можно назвать отражением бережного отношения к наследию города, к восстановлению преемственности и узнаваемости его уникального облика и тех ценностей, на которых исконно строилась жизнь православной Рязани», — отметили в епархии.

Мэр города Борис Ясинский подчеркнул, что переименование улицы не потребует от жителей дополнительных финансовых затрат. Все организационные вопросы, связанные с изменением названия на вывесках и в документах, возьмут на себя городские службы.