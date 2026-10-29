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Культура и события

Школа Олега Табакова впервые приедет в Рязань с премьерой спектакля

Анастасия Мериакри
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27 и 28 ноября на сцене Рязанского театра кукол пройдут сразу два знаковых события с участием Московской театральной школы Олега Табакова: премьера дипломного спектакля «Наш 9Б» и первый в истории школы выездной День открытых дверей.

Спектакль «Наш 9Б» (12+) по повести Бориса Васильева «Завтра была война» станет особенным событием. Это первый дипломный спектакль 4-го курса Школы, а гастроли в Рязань — дебютные для всего курса и постановки в целом.

Постановку осуществила режиссер Наталья Попова, педагог и артистка Театра Олега Табакова. Художественный руководитель проекта — Народный артист РФ Владимир Машков. На сцене зрители увидят молодых артистов Театра Олега Табакова: Алексея Усольцева, Павла Чернышева, Анастасию Тимушкову и Наталью Качалову.

28 ноября в 12:00 в Рязанском театре кукол состоится уникальный День открытых дверей. Это не просто творческая встреча, а полноценный открытый урок, где педагоги и студенты школы расскажут об истории Школы и её уникальной образовательной программе.

Главная особенность программы — возможность получить высшее театральное образование, поступив сразу после 9-го или 10-го класса. Это редкий шанс для талантливых рязанских школьников начать профессиональную карьеру в театре, не дожидаясь окончания полной средней школы.

День открытых дверей пройдет в рамках текущей приемной кампании. В течение 2026–2027 учебного года отбор талантливых абитуриентов проходит в семи городах России: Хабаровске, Кемерове, Саратове, Новосибирске, Екатеринбурге, Севастополе и Москве. Рязань стала одним из избранных городов для выездного мероприятия.

Дата и место: 28 ноября в 12:00, Рязанский театр кукол. Вход по предварительной регистрации.

Старт регистрации: 17 ноября (вторник). О начале регистрации будет объявлено дополнительно в социальных сетях Рязанского театра кукол и на официальном сайте.

Согласно правилам приема (пункт 1.5), к освоению Интегрированной программы допускаются лица, имеющие основное общее образование, полученное в 2026 или 2027 году. Наличие образования подтверждается документами об образовании, выдаваемыми лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.

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