Министр финансов Рязанской области приняла участие в озеленении Захаровского округа

В Захаровском округе Рязанской области прошла очередная акция в рамках регионального проекта «Октябрь – месяц озеленения», который реализуется по поручению Губернатора Павла Малкова. Центральной площадкой мероприятия стал Центральный парк села Захарова.

В высадке деревьев приняла участие министр финансов региона Марина Наумова совместно с заместителями Дмитрием Нефедовым и Юлией Орловцевой. К акции также присоединились глава муниципалитета Ильдус Абдюшев и сотрудники местной администрации. Участники высадили в парке саженцы лип, елей и дубов.

В министерстве отметили, что проект носит системный характер и направлен на формирование культуры бережного отношения к природе. По словам представителей ведомства, высадка деревьев рассматривается не только как элемент благоустройства, но и как вклад в создание комфортной городской среды для будущих поколений.