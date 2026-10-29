Силуанов назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году

Вице-премьер – министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов назвал прогнозные значения средней пенсии, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС.

Средний размер пенсии по старости в 2027 году составит 29 904 рубля. Кроме того, в следующем году прожиточный минимум вырастет на 6,8% и достигнет отметки в 20 227 рублей. Этот показатель является базовым для всей социальной политики государства: именно от него рассчитывается размер большинства пособий, социальных доплат и тарифов, определяемых с учетом динамики изменения стоимости жизни.

Антон Силуанов подтвердил, что задача, поставленная президентом, будет выполнена: к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране достигнет 35 000 рублей.