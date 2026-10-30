Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде

Владелец московского риэлторского агентства 42-летний Андрей Соболев сделал все возможное ради спасения тонувшего ребенка в Таиланде и пожертвовал своей жизнью, заявил «АиФ» представитель Гильдии риэлторов Москвы.

Там пояснили, что отдыхающие были на волнах в море на коротких досках для плавания. В какой-то момент ребенок стал идти ко дну, тогда мужчина бросился ему на помощь. Он пытался удерживать тонувшего на воде до последнего, пока не появились спасатели.

«Он старался, чтобы ребенок выжил, чтобы у ребенка остались силы. Андрей был до последнего с ним рядом, говорил, что все будет хорошо, не переживай. Но, к сожалению, он утонул прямо на глазах у ребенка», — отметили в Гильдии риэлторов.

Собеседник издания подчеркнул, что Соболев был настоящим мужчиной, готовым прийти на помощь. Ему было 42 года. У него осталась 13-летняя дочь от первого брака. В четверг Андрея кремировали.

При этом в Гильдии риэлторов обвинили в трагедии спасателей, которые проявили медлительность и не умели делать искусственное дыхание.