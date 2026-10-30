Эксперт назвал места запуска дронов для рекордной атаки на Самару

ВСУ запустили беспилотники, пытавшиеся атаковать Самару, в приграничных с Россией регионах Украины, заявил «АиФ» генерал-майор Сергей Липовой.

Эксперт подчеркнул, что Самарская область теперь находится в зоне досягаемости дронов противника. Киеву удалось добиться этого за счет получения дальнобойных БПЛА. Радиус их поражения достигает двух с половиной тысяч километров.

«Пуски велись с приграничных районов Украины. Враг для террористических атак выбирает промышленные комплексы», — пояснил Липовой.

Ранее власти региона заявили, что минувшей ночью ВСУ предприняли рекордную по числу дронов атаку на Самарскую область. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили десятки БПЛА. По предварительной информации, погибших нет.

Минобороны же сообщало, что в ночь на 30 октября российские военные сбили 1043 украинских БПЛА над 19 регионами.