Изображение от freepik
Новости России

Сладков назвал скрытые мотивы визита западных журналистов в Алешки

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Стремление иностранных журналистов посетить Алешки, вероятно, не ограничивается желанием принять участие в освещении гуманитарной миссии, а имеет скрытые мотивы, предположил военкор Александр Сладков.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что город в Херсонской области посетят более пятидесяти корреспондентов из разных стран.

«Интересно увидеть Армию России, которая воюет с самой лучшей прокси армией (ВСУ профессиональны, умирают безропотно) НАТО и других государств, не входящих в этот вражеский блок», — написал Сладков на платформе «Макс».

Журналист считает, что иностранцы хотят продемонстрировать мужество, отправившись на линию фронта, где при этом не идут боевые действия, что снижает риски для жизни.

Кроме того, как отметил Сладков, они соскучились по добротно организованной работе журналистов, как это делается в России.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой
Следующая статья
Крупнейший мурал Рязани обрёл историю благодаря девочке и её рисунку
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Все события Рязани и области

Уходит эпоха! В Рязани сносят павильоны Центрального рынка

Еще недавно здесь кипела жизнь: продавцы зазывали покупателей, люди ходили между рядами в поисках недорогой одежды, обуви и товаров для дома. Теперь привычный облик рынка постепенно исчезает.
Новости России

Сын Кашпировского после смерти отца рассказал страшную правду о его третьей жене

Сергио Монтана поделился деталями личных отношений в семье в последние годы жизни отца.
Политика

Политолог предупредил о панике на Украине из-за указа Зеленского

Политолог Руслан Бортник считает, что строительство инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов может усилить тревогу населения и потребовать значительных ресурсов.
Новости кино и ТВ

Родственник участника группы Дятлова раскрыл настоящую причину гибели туристов

Владимир Ермолаев предположил, что туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за конфликта с местными жителями. Другой собеседник Андрея Малахова рассказал о версии с прослушкой.
Новости России

Мать Соседова рассказала о визите незнакомцев на могилу сына

На могиле музыкального критика Сергея Соседова регулярно появляются венки...
Темы
Новости России

Водитель из Воронежа стал миллионером, не угадав ни одного числа в лотерее

Жителю Воронежа удалось выиграть почти 58 миллионов рублей, при...
Новости России

Украинские чиновники выпили кофе на российской АЗС и оплатили его картой

Делегация во главе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оплатила...
Новости России

Эксперт объяснил, как ВСУ удаются рекордные налеты на Москву

Украинским военным удается устраивать рекордные налеты беспилотников на Москву...
Новости России

«Русские витязи» в последний миг увели падающий самолет от людей

Летчики пилотажной группы «Русские витязи» Олег Ерофеев и Владимир Кочетов...
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта

Британский актер Патрик Стюарт ушел из жизни после длительной...
Новости России

В Перми задержали экс-участника «Дома-2» за кражу денег у бойцов СВО

Среди задержанных в Перми членов группировки, обиравшей участников спецоперации,...
Новости России

Генерал назвал возможную причину трагедии с летчиками «Русских Витязей»

К гибели летчиков пилотажной группы «Русские витязи» Олега Ерофеева...
Политика

Сладков задал острые вопросы из-за перемирия в Алешках

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал в «Максе», что его...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье