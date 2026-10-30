Стремление иностранных журналистов посетить Алешки, вероятно, не ограничивается желанием принять участие в освещении гуманитарной миссии, а имеет скрытые мотивы, предположил военкор Александр Сладков.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что город в Херсонской области посетят более пятидесяти корреспондентов из разных стран.

«Интересно увидеть Армию России, которая воюет с самой лучшей прокси армией (ВСУ профессиональны, умирают безропотно) НАТО и других государств, не входящих в этот вражеский блок», — написал Сладков на платформе «Макс».

Журналист считает, что иностранцы хотят продемонстрировать мужество, отправившись на линию фронта, где при этом не идут боевые действия, что снижает риски для жизни.

Кроме того, как отметил Сладков, они соскучились по добротно организованной работе журналистов, как это делается в России.