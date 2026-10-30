Крупнейший мурал Рязани обрёл историю благодаря девочке и её рисунку

Улица Каширина обрела новый яркий акцент. В Рязани завершена работа над крупнейшим в городе муралом, автором которого выступил местный художник Александр Демкин. Масштабный проект был реализован в рамках фестиваля уличного искусства «Слово», сообщает ТКР.

Центральная идея произведения, получившего название «Шандарба», глубоко укоренена в культурном коде региона. Художник вдохновился традиционной женской пляской Рязанской области, передав её энергию и ритм через динамичную композицию. Сложный рельеф фасада дома стал не препятствием, а преимуществом: он позволил создать иллюзию вращающихся пар танцовщиц, оживающих на стене.

Для максимальной аутентичности в работе над эскизами и деталями использовались реальные исторические рязанские народные костюмы.

Особого внимания заслуживает работа со светом. По задумке автора, композиция буквально излучает внутреннее свечение, которое в вечернее время суток должно вступать в визуальный диалог с теплым светом, льющимся из окон жилых квартир.

В создании полотна Александру Демкину оказывал помощь художник Андрей Калугин.

Сам Александр Демкин поделился в социальных сетях интересной историей, произошедшей прямо во время работы над муралом. Пока художники были заняты росписью фасада, девочка, живущая в этом доме, нарисовала и приклеила на свое окно портреты авторов произведения.

Но на этом сюрпризы не закончились. Как выяснилось позже, в этой самой квартире живет семья известных в Рязани деятелей искусства: артист балета Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова Алексей Хлынин и его супруга — хореограф Галина Кобзева, руководитель танцевальных коллективов «20.13» и «Рязань», преподаватель Рязанского филиала МГИК. Именно их дочь и стала автором рисунка.

«Я жаловался, что нет истории, а оказалось, что рука одной из героинь мурала символично притрагивается и указывает прямо на их окно», — отметил Александр Демкин.