Беспилотники сбили над Рязанской областью в ночь на 30 октября

В ночь на 30 октября системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Рязанской области. Информация об этом содержится в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, за прошедшую ночь дежурными расчетами ПВО было перехвачено и уничтожено в общей сложности 1043 украинских БПЛА самолетного типа. Работа по защите воздушного пространства велась над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Татарстан.

Точное количество дронов, сбитых непосредственно над небом Рязанщины, в сводке не уточняется.

Напомним, что в связи с угрозой атаки БПЛА в Рязанской области был оперативно введен режим «беспилотная опасность». Он действовал почти 11 часов: с 23:24 четверга, 29 октября, до 10:00 утра пятницы, 30 октября.

Напомним, не публикуйте в социальных сетях фото- и видеоматериалы работы систем ПВО, места падения обломков или перемещения дронов. Подобная информация может быть использована противником.