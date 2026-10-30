Рязань побила температурный рекорд 20-летней давности

Рязань стала одним из главных героев метеорологической сводки на этой неделе. На фоне температурной аномалии, охватившей всю страну, областной центр установил новый рекорд тепла, превзойдя достижения 20-летней давности.

По данным канала SHOT, в среду, 28 октября, столбики термометров в Рязани поднялись до отметки +14°C. Этот показатель побил предыдущий максимум, зафиксированный в 2006 году, когда воздух в это же время прогревался до +12,7°C. В общероссийском рейтинге самых высоких температурных рекордов, составленном SHOT, за последнюю неделю Рязань заняла 10-е место.

Рязанский рекорд стал частью глобальной картины. Только за период с 25 по 30 октября в России было подтверждено 99 новых температурных рекордов. Пик аномалии пришелся на 26–28 октября: например, только 28 числа было зафиксировано 36 новых достижений.

Необычное тепло наблюдалось на огромной территории — от Арктики до южных регионов. В Мурманске воздух прогрелся до +11,7°C, побив рекорд 1937 года, в башкирском Зилаире столбики термометров достигли +18°C, а в поселке Стрелка Чуня (Красноярский край) температура подскочила сразу на 10,6 градуса, достигнув +15,7°C. Новые максимумы также зафиксировали в Костроме, Коломне, Калуге, Пензе, Ижевске и Ханты-Мансийске.

Метеорологи отмечают, что текущая аномалия является частью устойчивого тренда. Ушедший сентябрь 2026 года стал вторым самым теплым за всю 135-летнюю историю метеонаблюдений в России, а на Урале он и вовсе стал абсолютным рекордсменом, превысив норму на 5–6 градусов.

Текущий октябрь также имеет все шансы войти в историю климатических наблюдений.