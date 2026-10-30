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Здоровье

Депрессия и переедание могут быть признаками дефицита витамина D

Анастасия Мериакри
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С наступлением осени и сокращением светового дня многие люди начинают жаловаться на упадок сил и плохое настроение. Однако, по словам специалистов, эти симптомы могут указывать не просто на сезонную хандру, а на выраженный дефицит витамина D в организме.

Как пояснил в беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков, нехватка этого ключевого элемента проявляется комплексно, затрагивая как психоэмоциональную сферу, так и физическое здоровье.

Среди первых тревожных «звоночков» врач назвал устойчиво сниженное настроение, развитие тревожно-депрессивных состояний и заметные изменения в пищевом поведении. В частности, дефицит витамина D часто провоцирует повышенную тягу к еде и неконтролируемые приступы переедания, с которыми человеку сложно справиться силой воли.

Не менее опасны и физические проявления этой проблемы. По словам эксперта, на фоне нехватки «солнечного» витамина закономерно снижается общий иммунитет, что делает организм более уязвимым перед вирусными инфекциями в осенне-зимний период. Кроме того, для людей старшего возраста этот дефицит становится серьезным фактором риска: он нарушает костный обмен, усугубляет течение остеопороза и делает кости более хрупкими, повышая вероятность переломов.

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